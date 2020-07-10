أنباء سعيدة لـ الزمالك.. تحديد موعد استئناف رحلات الطيران من المغرب

الجمعة، 10 يوليو 2020 - 23:01

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - محمد أوناجم يحتفلان بفوز الزمالك على الترجي

أشرف بنشرقي - محمد أوناجم يحتفلان بفوز الزمالك على الترجي

حددت الحكومة المغربية موعد استئناف رحلات الطيران من وإلى المغرب، في نبأ سعيد لـ الزمالك بسبب أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

أشرف بنشرقي

النادي : الأهلي

محمد أوناجم

النادي : حسنية أكادير

الزمالك

وقررت الحكومة المغربية استئناف رحلات الطيران من وإلى المغرب بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 من الشهر الحالي، حسبما كشفت صحيفة (هسبورت) المغربية.

الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم يتواجد في المغرب منذ أزمة كورونا، والآن الثنائي يستعد للعودة لاستئناف التدريبات مع الزمالك.

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ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري المصري، إلى جانب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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