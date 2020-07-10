أنباء سعيدة لـ الزمالك.. تحديد موعد استئناف رحلات الطيران من المغرب

حددت الحكومة المغربية موعد استئناف رحلات الطيران من وإلى المغرب، في نبأ سعيد لـ الزمالك بسبب أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

أشرف بنشرقي النادي : الأهلي محمد أوناجم النادي : حسنية أكادير الزمالك

وقررت الحكومة المغربية استئناف رحلات الطيران من وإلى المغرب بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 من الشهر الحالي، حسبما كشفت صحيفة (هسبورت) المغربية.

الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم يتواجد في المغرب منذ أزمة كورونا، والآن الثنائي يستعد للعودة لاستئناف التدريبات مع الزمالك.

ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري المصري، إلى جانب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا:

اتحاد اليد لـ في الجول: أين العقل والمنطق؟

رقم كبير للمصابين بـ كورونا في الدوري السعودي

مؤتمر مورينيو: لن أقدر على تمني النجاح لـ أرتيتا

تحديد موعد الرد على استئناف سيتي

إبراهيموفيتش: هذا ليس ميلان الذي أعرفه