انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) (0) ديبورتيفو ألافيس.. الليجا تقترب

يستقبل ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

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انتهت

ق.84 تسديدة ماكرة من إيسكو لكن روبيرتو يتصدى ويبعد الخطر مجددا

ق.83 دخول هازارد وإيسكو بدلا من رودريجو وبنزيمة

ق.75 فرصة جديدة من ريال مدريد بواسطة رودريجو هذه المرة بعد عرضية بنزيمة، لكن روبيرتو يوصل التألق

ق.70 خروج لوكا مودريتش ودخول فيدي فالفيردي. وخروج ماركو أسينسيو ودخول فينيسيوس جونيور

ق.60 فرصة خطيرة لـ ألافيس بواسطة خوسيلو، لكن كورتوا يتصدى لتسديدة خريج الكانتيرا

ق.59 تهديد آخر من ريال مدريد بواسطة رودريجو هذه المرة لكن رودريجو يتصدى مجددا

ق.58 تهديد جديد من ريال مدريد! تسديدة من بنزيمة يتصدى لها روبيرتو

ق.51 جوووووووووووول ريال مدريد يسجل الهدف الثاني بواسطة ماركو أسينسيو بعد تمريرة بنزيمة

ق.50 هدف ملغي لـ ريال مدريد بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني بدخول الحكم الرابع هيكتور رودريجيز كاربايو ليكون حكما بدلا من خيسوس خيل مانزانو

نهاية الشوط الأول

ق.36 فرصة خطيرة لـ ألافيس! بورك يمر من ميليتاو ويرسل عرضية فشل خوسيلو في تسجيلها بغرابة

ق.31 الحكم تلقى العلاج خلال استراحة شرب المياه واستأنف اللعب

ق.26 إصابة خيسوس خيل مانزانو بعد اصطدامه بـ لوكاس بيريز، وتدخل الجهاز الطبي

ق.26 انطلاقة رائعة من أوليفر بوركي وتسديدة قوية يتصدى لها كورتوا

ق.23 دخول مارتين أجيريجابيريا بدلا من تشيمو نافارو المصاب في صفوف ألافيس

ق.19 عرضية من فيرلان ميندي يقابلها المدافع فيكتور لاجوارديا بتسديدة خاطئة في مرماه يتصدى لها الحارس روبيرتو بصعوبة

ق.13 تسديدة قوية من توني كروس تمر مباشرةً أعلى العارضة

ق.11 جوووووووووووول ريال مدريد يتقدم بهدف أول من ركلة جزاء بواسطة كريم بنزيمة

ق.10 ركلة جزاء لـ ريال مدريد بعد عرقلة تشيمو نافارو لـ فيرلان ميندي

ق.3 رأسية من خوسيلو ترتد من العارضة، ثم لوكاس بيريز يحاول متابعة الكرة لكن فاران يبعدها من على خط المرمى

ق.2 تهديد أول من ريال مدريد بعد عرضية لوكاس فاسكيز وتسديدة مودريتش التي مرت أعلى العارضة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة