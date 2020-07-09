سيتيين: لم أتوقع أن يلعب إسبانيول بهذه الطريقة

الخميس، 09 يوليه 2020 - 01:03

كتب : FilGoal

كيكي سيتيين - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

قال كيكي سيتيين مدرب برشلونة إنه لم يتوقع أن يلعب إسبانيول بهذه الطريقة التي لعب بها خلال مواجهة الفريقين، مشيرا إلى أنه يحاول البحث عن حلول وقد يغير طريقة اللعب من مباراة لأخرى.

وصرح سيتيين عبر شاشة "بي إن سبورتس" قائلا: "نبحث دائما عن الحلول منذ وصولي إلى هنا، نعرف كيف يلعب الخصوم لم نتوقع أن يلعب إسبانيول بهذه الطريقة".

وواصل "لكنهم لعبوا بهذا الشكل والأسلوب، ربما لم تكن مباراتنا التي لعبنا بها بشكل أفضل، والدفاع كان صلبا عن مواجهة فياريال".

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وتابع "نحاول البحث عن حلول ونرى في نهاية المطاف إن كان بإمكاننا اختيار طريقة أو أخرى في المباريات الأخرى".

برشلونة فاز بنتيجة 1-0 ضد ضيفه إسبانيول ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني مساء الأربعاء ليصبح على بعد نقطة من ريال مدريد المتصدر والذي لم يلعب بعد في هذه الجولة.

وتأكد هبوط إسبانيول إلى الدرجة الثانية بعد الخسارة، لتكون المرة الأولى منذ 27 عاما التي يهبط خلالها والسادسة في تاريخه.

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