مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0) - (0) إسبانيول.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث دربي كتالونيا ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، إذ يستضيف برشلونة نظيره إسبانيول.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.43 هجمة خطيرة للغاية من إسبانيول، مرتدة جهة اليسار وانطلاقة من ديداك فيلا يرسل عرضية يحاول لنجليه إبعادها لكنه كاد أن يسكنها في مرماه بالخطأ، ثم تعود الكرة مرة أخرى إلى فيلا الذي يسدد لولا القائم.

د.26 خطيييرة تمريرة رائعة للغاية من جريزمان تصل إلى سواريز لكن الدفاع يلحق به وينقذ الموقف قبل أن يسجل هدفا.

د.22 ركلة حرة من مكان خطيرة تحصل عليها جريزمان، يسددها ميسي لكن تمر بسلام أعلى المرمى.

د.16 تير شتيجن يتصدى لتسديدة مارك روكا.

د.14 انطلاقة جهة اليمين لنيلسون سيميدو وتسديدة لكن حارس إسبانيول يحولها إلى ركنية.

د.10 انطلاقة ممتازة من الطرف الأيسر للجناح إيمباربا الذي يجد مساحة كبيرة أمامه ويدخل المنطقة ويواجه تير شتيجن ويسدد لكن الحارس الألماني يتألق.

د. 08 خطييرة تمريرة رائعة من ميسي لكن سواريز متسللا

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل.