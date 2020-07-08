مباسر – برايتون (1) - (3) ليفربول.. صلاح جووووووووول

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 20:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه ضد برايتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برايتون وليفربول التي تقام في ملعب أميكس في الجولة 34 من الدور الإنجليزي.

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ق76: جووووووول صلاح يسجل الهدف الثاني له والثالث لليفربول برأسية من ركلة ركنية صنعها روبرستون.

ق64: صلاح يهدر انفرادا جديدا ودفاع برايتون يشتت الكرة.

ق61: ماذا أهدر برايتون؟ دان بيرن يفشل في تسديد الكرة في الشباك رغم هروبه من الرقابة وانفراده التام بالمرمى.

ق54: صلاح ينفرد بحارس برايتون ولكن الأخير يتصدى لتسديدة اللاعب المصري.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين لهدف.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: جوووووووول برايتون يقلص النتيجة عن طريق تروسارد بتسديدة على الطائر بيمناه.

ق26: جوووول؟ لا هدف ملغي لبرايتون بداعي التسلل على باسكال جروس.

ق8: جوووووووووول هندرسون يسجل هدفا ثانيا لليفربول بعد تمريرة من صلاح.

ق6: جووووووووووول صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من نابي كيتا.

انطلاق المباراة.

ليفربول برايتون
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