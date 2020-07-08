مورينيو ردا على إيقاف داير: لو تحدثت عن هذا الأمر سأقع في مشكلة.. أفضل ألا أفعل

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 18:58

كتب : FilGoal

مورينيو وداير

رفض جوزيه مورينيو مدرب توتنام التعليق على عقوبة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقاف لاعب وسط ميدانه لمدة 4 مباريات بعد اشتباك الأخير مع مشجع في المدرجات.

وصرح مورينيو بعد على سؤاله عن رد فعله تجاه العقوبة الموقعة على لاعبه قائلا: "لا يوجد رد فعل لدي".

وأضاف "أفضل ألا يكون لدي أي رد فعل".

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وواصل "لن أجيب عن هذا السؤال، لو أجبت سأكون في مشكلة ولا أريد أن أكون في مشكلة".

الاتحاد الإنجليزي قرر إيقاف داير 4 مباريات وتغريمه 40 ألف جنيه استرليني بعد صعوده للمدرجات من أجل الاشتباك مع أحد المشجعين دفاعا عن شقيقه عقب المباراة التي مر عليها 127 يوما.

وسيتم تطبيق العقوبة فورا ليغيب اللاعب عن 4 من أصل 5 مباريات متبقية لتوتنام في سباق الدوري هذا الموسم.

ولم يواجه داير أي عقوبات من قبل الشرطة البريطانية التي أنهت التحقيق بعد أيام من نهاية المباراة وقررت ألا توجه أي تهم للاعب الدولي الإنجليزي.

مورينيو كان قد دعم داير في وقت سابق عقب الواقعة وقال: "الشخص الذي أهان إريك وعائلته كانت هناك، شقيقه الأصغر لم يكن سعيدا بالموقف ومن ثم إريك، أكرر مجددا، لم يكن شيئا نفعله كمحترفين لكن ربما نفعله في موقف مثل هذا".

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