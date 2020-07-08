تشكيل سيتي – عودة دي بروين أمام نيوكاسل.. وسترلينج على مقاعد البدلاء

عاد كيفن دي بروين للمشاركة في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي الذي يستعد لملاقاة نيوكاسل اليوم الأربعاء.

ويستضيف سيتي منافسه نيوكاسل في ملعب الاتحاد في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ66 نقطة.

أما نيوكاسل فيحتل المركز الـ12 بـ43 نقطة.

وكان دي بروين غاب عن التشكيل الأساسي في اللقاء الأخير ضد ساوثامبتون ولعب في الشوط الثاني.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيديرسون

في الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- نيكولاس أوتاميندي- جون ستونز- جواو كانسيلو

في الوسط: رودريجو- كيفن دي بروين- ديفيد سيلفا

في الهجوم: فيل فودين- جابرييل خيسوس- رياض محرز

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من كلاوديو برافو وكايل ووكو ورحيم سترلينج وإلكاي جوندوجان وإيمريك لابورتي وبيرناردو سيلفا وفيرناندينيو وإيريك جارسيا وتومي دويل.

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