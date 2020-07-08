مواعيد مباريات الأربعاء 8 يوليو 2020 والقنوات الناقلة – دربي كتالوني مصيري وليفربول يواجه برايتون

في دربي كتالوني مصيري، يستضيف برشلونة إسبانيول في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

برشلونة يحاول اللحاق بريال مدريد وتقليل فارق الـ4 نقاط، أما إسبانيول فالخسارة ضد جاره اليوم تعني هبوطه للدرجة الأدنى.

مواجهة كبرى تأتي ضمن كثير من المواجهات في ليلة كروية مثيرة.

ليفربول حاسم الدوري الإنجليزي، سيواجه برايتون، لكن مواجهة وولفرهامبتون وشيفيلد قد تخطف الأنظار لتأثيرها المباشر على المقاعد الأوروبية..

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