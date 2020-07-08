مواعيد مباريات الأربعاء 8 يوليو 2020 والقنوات الناقلة – دربي كتالوني مصيري وليفربول يواجه برايتون

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 10:42

كتب : FilGoal

برشلونة

في دربي كتالوني مصيري، يستضيف برشلونة إسبانيول في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

برشلونة يحاول اللحاق بريال مدريد وتقليل فارق الـ4 نقاط، أما إسبانيول فالخسارة ضد جاره اليوم تعني هبوطه للدرجة الأدنى.

مواجهة كبرى تأتي ضمن كثير من المواجهات في ليلة كروية مثيرة.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الثلاثاء 7 يوليو 2020 والقنوات الناقلة – ميلان يواجه يوفنتوس وأرسنال ضد ليستر مواعيد مباريات الأحد 5 يوليو 2020 والقنوات الناقلة – ريال مدريد وبرشلونة وليفربول مواعيد مباريات السبت 4 يوليو 2020 والقنوات الناقلة – مواجهات قوية في إيطاليا وألمانيا وإنجلترا

ليفربول حاسم الدوري الإنجليزي، سيواجه برايتون، لكن مواجهة وولفرهامبتون وشيفيلد قد تخطف الأنظار لتأثيرها المباشر على المقاعد الأوروبية..

طالع كل مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة، من هنا

مواعيد مباريات الأربعاء 8 يوليو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
فوتبول إيطاليا: دارميان يخضع للفحص الطبي للانتقال لـ إنتر 7 دقيقة | أوروبا
قرعة الدوري الأوروبي - مجموعات سهلة لـ أرسنال وتوتنام وروما.. وميلان يواجه سيلتيك 37 دقيقة | أوروبا
كلوب ينافس أنشيلوتي.. تعرف على المرشحين لمدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لوكاكو يحصد جائزة لاعب الموسم في الدوري الأوروبي 2019-2020 ساعة | أوروبا
"غير فعال".. تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
خاميس رودريجيز ينافس ماني وفاردي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
ساوثجيت يرد على مورينيو: هناك 55 مليون شخص يعولون على هاري كين ساعة | أوروبا
على لوحات السيارات.. إنريكي يعلن قائمة إسبانيا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصريح مثير من باتشيكو عبر في الجول عقب وصوله مصر لتدريب الزمالك 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أمير مرتضى يكشف اعتراض باتشيكو الوحيد.. وتقرير طارق يحيى يحسم عقوبة بنشرقي 4 خبر في الجول - تفاصيل دقائق فايلر الأخيرة في مصر.. ولماذا يشعر المدرب بالصدمة
قد ينال إعجابك