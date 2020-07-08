إبراهيموفيتش: في ميلان أنا رئيس ولاعب ومدرب.. واستمتع بنفسي مثلما فعلت في أمريكا

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 01:46

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - أنتي ريبيتش - ميلان

ألمح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لإمكانية رحيله عن ميلان بنهاية الموسم وأوضح "إذا كنت هنا منذ اليوم الأول من الممكن أن نفوز بلقب الدوري الإيطالي".

إبراهيموفيتش سجل هدف ميلان الأول من علامة الجزاء والذي قلب الطاولة على يوفنتوس في الشوط الثاني بالفوز 4-2 (طالع التفاصيل).

السويدي قال عبر نهاية اللقاء لشبكة DAZN: "أنا كبير في السن، هذا ليس سرا، العمر مجرد رقم، أنا أعمل بشكل جيد وأسعى للتوازن، لعبت اليوم أكثر من المباراة السابقة وأشعر أنني بحالة جيدة، ولأكون صادقا أسعى لقيادة الفريق للفوز بأي طريقة".

أخبار متعلقة
قاتل إنتر ميلان من قارب هجرة غير شرعية لتحديد بطل إيطاليا التشكيل - رونالدو وإبراهيموفيتش وجها لوجه.. ميلان برباعي هجومي وإيجوايين يعوض ديبالا من اليوم سنقول "ريمونتا" وليس "ريمونتادا".. ميلان يقلب الطاولة على يوفنتوس برباعية ليتشي يستحضر روح ميلان ويزيد من أوجاع لاتسيو بالفوز 2-1

وعن إعطاء التعليمات لزملائه وهل يفكر في أن يصبح مدربا؟ "أنا رئيس ولاعب ومدرب، السيئ أنني أتقاضى راتبي كوني لاعبا فقط، إذا كنت هنا منذ اليوم الأول من الممكن أن نفوز بلقب الدوري الإيطالي".

وتابع "سوف نرى، هذا الشهر سأستمتع بنفسي، لكن هناك شيء غريب يحدث ونحن لا نتحكم في شيء".

وعن مستقبله مع ميلان "لا أعلم إذا كانت الجماهير ستراني مباشرة لآخر مرة من الملعب، قد يحدث هذا نعم، لماذا؟ عليكم قراءة ما بين السطور، من الغريب اللعب خلف أبواب مغلقة، إذا كان سان سيرو ممتلئا كانت ستكون ليلة رائعة".

وواصل "أنا استمتع بنفسي في ميلان مثلما فعلت في أمريكا، أصبت وعدت مرة أخرى أنا بعمر الـ 38 ولا أملك اللياقة البدنية التي كنت أملكها، لكني ذكي في ذلك. أنا لا أحاول فعل نفس الأشياء التي فعلتها عندما كان عمري 20 عاما".

وأتم "إذا لم أحدث الفارق لا أحب ذلك، لست هنا لأكون مثل تعويذة النادي، أنا هناك لمساعدة رفاقي والنادي والجماهير".

السويدي ساهم في 9 مباريات بدأها بشكل أساسي مع ميلان في تسجيل 5 أهداف وصناعة 3.

اقرأ أيضا

من اليوم سنقول "ريمونتا".. ميلان يقلب الطاولة على يوفنتوس

في الجول يكشف التفاصيل المالية لصفقة طاهر

الجنايني يكشف تكلفة الـ VAR

سعد سمير: بعد 11 سنة في الأهلي سعيد بتجديد تعاقدي

وكيل الشناوي: اللاعب جدد في 5 دقائق

زلاتان إبراهيموفيتش ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حقائق محبطة لـ زيدان قبل صدام سيتي وريال مدريد 37 دقيقة | تقرير في الجول
ماركا: أرثر يستعد للعودة إلى برشلونة لإنهاء تعاقده.. والنادي سيقاضي لاعبه 49 دقيقة | أوروبا
كلوب ينافس لامبارد ورودجرز ووايلدر على جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سيتيين: لم أفكر أبدا أن مباراة نابولي هي الأخيرة لي مع برشلونة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
ميسي وسواريز على رأس قائمة برشلونة ضد نابولي.. وغياب ديمبيلي 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سموحة ينضم إلى المصري ويطلب إبعاد الحكم محمد عادل عن مبارياته 2 ساعة | الدوري المصري
7 نجوم يتنافسون على جائزة أفضل لاعب من رابطة الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
لاعب وحيد يسبق محمود علاء في قائمة المدافعين الهدافين في آخر عقدين للدوري 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 عاشور كاشفا كواليس الأزمة: فايلر خالف قرار الخطيب.. وآل الشيخ يحب الأهلي أكثر من أشخاص في النادي 3 خبر في الجول - رمضان يتلقى استدعاءً من هدرسفيلد للعودة لإنجلترا.. وطوارئ في الأهلي 4 المقاولون لـ في الجول: حفني لاعب غير ملتزم وسننهي استعارته.. والمقاصة يرد
قد ينال إعجابك