استراحة في إيطاليا - ميلان (0)-(0) يوفنتوس.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 21:19
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة يوفنتوس وميلان في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.
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نهاية الشوط الأول
ق 45+2: إبراهيموفيتش يسجل هدفا يُلغى بداعي التسلل.
ق 45+1: تمريرات سريعة من يوفنتوس تصل إلى إيجوايين الذي يسدد كرة أرضية يتصدى لها دوناروما.
ق 31: بطاقة صفراء لـ لوكاس باكيتا.
ق 24: إبراهيموفيتش يسدد كرة يتصدى لها تشيزني من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من ثيو هيرنانديز.
ق 13: رونالدو يهدد مرمى ميلان بكرة تمر بجوار القائم الأيسر.
ق 10: ركلة ثابتة نفذها بيرنارديسكي مرت من أمام رأس بونوتشي الغير مراقب وتتحول لركلة مرمى لـ ميلان.
انطلاق المباراة