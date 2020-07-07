استراحة في إيطاليا - ميلان (0)-(0) يوفنتوس.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة يوفنتوس وميلان في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

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نهاية الشوط الأول

ق 45+2: إبراهيموفيتش يسجل هدفا يُلغى بداعي التسلل.

ق 45+1: تمريرات سريعة من يوفنتوس تصل إلى إيجوايين الذي يسدد كرة أرضية يتصدى لها دوناروما.

ق 31: بطاقة صفراء لـ لوكاس باكيتا.

ق 24: إبراهيموفيتش يسدد كرة يتصدى لها تشيزني من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من ثيو هيرنانديز.

ق 13: رونالدو يهدد مرمى ميلان بكرة تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 10: ركلة ثابتة نفذها بيرنارديسكي مرت من أمام رأس بونوتشي الغير مراقب وتتحول لركلة مرمى لـ ميلان.

انطلاق المباراة