مباشر – أرسنال (1) - (0) ليستر سيتي.. هدف ملغي للاكازيت
الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 20:41
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب الإمارات في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.
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ق68: جوووول؟ لا.. هدف ملغي للاكازيت بداعي التسلل وتقنية الفيديو تؤكد القرار.
ق56: تسديدة قوية من إيهيناتشو يتصدى لها إيميليانو مارتينيز.
ق52: شمايكل يتصدى لتسديدة قوية من ديفيد لويز من ركلة حرة مباشرة.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف دون رد.
ق39: شمايكل يتصدى لرأسية قوية من لاكازيت.
ق35: إيهيناتشو يسجل هدفا لأرسنال والحكم يلغيه بداعي وجود مخالفة على مهاجم ليستر قبل تسديد الكرة.
ق34: يا ربااه شمايكل يتصدى مجددا لتسديدة من ساكا ويخرجها لركلة ركنية.
ق33: شمايكل يتصدى ببراعة لتسديدة قوية من لاكازيت.
ق30: شمايكل يحرم ساكا من هدف ثان لأرسنال.
ق21: جووووووووووول أوباميانج يسجل الهدف الأول لأرسنال.
ق14: لينو يتألق أمام تسديدة إيهيناتشو ويحرمه من هدف.
انطلاق المباراة.