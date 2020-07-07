مباشر – كريستال بالاس (2) - (3) تشيلسي.. بينتكي يقلص النتيجة سريعا جدا

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 18:50

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي ضد كريستال بالاس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي كريستال بالاس وتشيلسي التي تقام اليوم الثلاثاء في ملعب سيلهرست بارك في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق72: جوووووووووول بينتكي يقلص النتيجة سريعا جدا بهدف ثان لبالاس.

ق70: جوووووووووول أبراهام يسجل الهدف الثالث لتشيلسي.

ق55: أوليفييه جيرو يهدر فرصة الهدف الثالث برأسية مرت أعلى من القائم.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق35: جوووووووووول بالاس يقلص النتيجة بقذيفة وتسديدة قوية جدا من ويلفريد زاها.

ق28: جووووووووول بوليسيتش يسجل الهدف الثاني لتشيلسي بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق6: جووووووووول جيرو يسجل الهدف الأول لتشيلسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

تشيلسي كريستال بالاس
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر – أرسنال يواجه ليستر سيتي دقيقة | الدوري الإنجليزي
رقم قياسي جديد لركلات الجزاء في الدوري الإيطالي.. يوفنتوس ليس الأكثر استفادة 5 دقيقة | أوروبا
التشكيل – أوبا ولاكا يقودان أرسنال.. وفاردي أمل ليستر 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الشناوي بعد التجديد: الأهلي بيتي.. لم أفكر مرتين 31 دقيقة | مصر
أمير توفيق يكشف لـ في الجول تفاصيل تجديد تعاقد الشناوي وسعد 34 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: لاعبو فريق مغربي يمتنعون عن التدرب بسبب ظهور حالات كورونا بينهم 43 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - الاتحاد يجدد تعاقد أحمد مرعي موسمين ساعة | رياضات أخرى
سلبية المسحة الثالثة للاعبي الاتحاد وسموحة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 قرارات رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين 2 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 3 حوار – صلاح: لم أتشبع بالبطولات.. وهذا أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقتي مع أبو تريكة 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك