انتهت – كريستال بالاس (2) - (3) تشيلسي.. فوز عصيب لكتيبة لامبارد

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 18:50

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي ضد كريستال بالاس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي كريستال بالاس وتشيلسي التي تقام اليوم الثلاثاء في ملعب سيلهرست بارك في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي

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نهاية المباراة بانتصار ثمين لتشيلسي بثلاثة أهداف لهدفين.

ق90+4: القائم يتصدى لتسديدة لوكا ميليفوجيفيتش ويحرم بالاس من التعادل.

ق72: جوووووووووول بينتكي يقلص النتيجة سريعا جدا بهدف ثان لبالاس.

ق70: جوووووووووول أبراهام يسجل الهدف الثالث لتشيلسي.

ق55: أوليفييه جيرو يهدر فرصة الهدف الثالث برأسية مرت أعلى من القائم.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق35: جوووووووووول بالاس يقلص النتيجة بقذيفة وتسديدة قوية جدا من ويلفريد زاها.

ق28: جووووووووول بوليسيتش يسجل الهدف الثاني لتشيلسي بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق6: جووووووووول جيرو يسجل الهدف الأول لتشيلسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

تشيلسي كريستال بالاس
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