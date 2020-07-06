في مباراة مملة أبرز ما فيها "مشادة".. إيفرتون يهزم نفسه أمام توتنام

"مباراة مملة.. كنت أريد ترك الاستديو التحليلي والعودة للمنزل من أجل النوم وأنا أشاهدها".. هكذا علق محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر على مستوى مواجهة توتنام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وفاز توتنام على إيفرتون بهدف دون رد سجله الفريق الأزرق بالخطأ في مرماه ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي. في المباراة التي أقيمت بملعب توتنام الجديد.

الفوز رفع رصيد توتنام إلى النقطة 48 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 44 في المركز الـ11.

هدف توتنام جاء في الدقيقة 24 عن طريق مايكل كين مدافع إيفرتون بالخطأ في مرماه، بعدما اصطدمت به تسديدة جيوفاني لو سيلسو وغيرت مسارها نحو الشباك.

أبرز أحداث المباراة

وبخلاف الهدف الوحيد شهدت المباراة واقعة غريبة عندما نشبت مشادة قوية بين ثنائي توتنام هوجو لوريس والكوري الجنوبي سو هيونج مين.

ووصلت المناوشات بينهما لاشتباك بالأيدي، بين شوطي لقاء السبيرز أمام إيفرتون.

وفور نهاية الشوط الأول انطلق الحارس الفرنسي وقائد توتنام لوريس نحو سون وبدأ في توجيه اللوم له بطريقة عنيفة غاضبا من آخر لعبة لفريق إيفرتون في الشوط الأول والتي سببت خطورة على مرماه.

وهدد إيفرتون مرمى توتنام في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة جاءت عن طريق ريتشارليسون مرت جوار مرمى لويس، لينفجر بعدها الحارس في وجه سون، بسبب عدم عودة الأخير للدفاع.

غضب لوريس ضد سون، تحول لمناوشات قوية بل ووصل لاشتباك بالأيدي، قبل أن يتدخل أكثر من لاعب في صفوف توتنام في محاولة لتهدئة الأمور.

لتنتهي المشادة بين الثنائي في غرف الملابس، ويعود مرة أخرى للشوط الثاني بشكل طبيعي.

وفي الشوط الثاني ارتفع مستوى اللعب بعض الشيء ولكن دون تأثير على النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز توتنام بهدف دون رد.

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