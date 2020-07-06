وزير الرياضة: صلاح أيقونة مصرية.. ولا يمكنني التعليق على أداء اللجنة الخماسية

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 22:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أستون فيلا

وصف أشرف صبحي وزير الرياضة، محمد صلاح نجم ليفربول، بإنه "أيقونة مصرية".

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وتحدث صبحي عبر برنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: " محمد صلاح أيقونة مصرية، وسفير للرياضة المصرية، وحريص دائما على التواصل معه وشكره على متابعته لكل ما يحدث في مصر".

وأكمل "باركنا لأحمد حسن كوكا أيضا على فوزه بالدوري اليوناني".

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وانتقل صبحي للحديث عن اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة قائلا: "لا يمكنني أن أعلق على أداء اللجنة الخماسية لأننا دائما ندعمهم".

وأتم "اللجنة تنتظر قرار فيفا بشأن الاستمرار من عدمه. كورونا عطلت الكثير من الأمور منها إجراء الانتخابات في يونيو. نحترم المؤسسات الدولية ونساند كل المنظومة".

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