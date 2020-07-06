وكيل أزارو: إعارته لـ الاتفاق انتهت.. والأهلي يتواصل معنا لراحته

شدد جون إدوارد وكيل وليد أزارو مهاجم الأهلي إن اللاعب غير منقطع عن تدريبات الاتفاق، لأن إعارته للنادي السعودي انتهت.

وليد أزارو النادي : الاتفاق الأهلي

وقال إدوارد عبر برنامج جمهور التالتة في قناة أون تايم سبورتس 2: "أزارو غير منقطع عن تدريبات الاتفاق. إعارة اللاعب للنادي السعودي انتهت يوم 30 يونيو الماضي".

وأضاف "الاتحاد الدولي قال إن كل الأمور في الظرف الحالي سيتم بالاتفاق. الأهلي له مبالغ متأخرة لدى الاتفاق، وكذلك أزارو لم يحصل على جزء من راتبه لدى النادي السعودي".

وأكمل "هناك تواصل مع نادي الاتفاق بشكل شبه يومي ولديهم إدارة محترمة. أزارو حاليا في السعودية".

وأردف "أزارو على قوة النادي الأهلي. الأهلي تواصله معنا دائما كان لراحة أزارو، سواء بتمديد الإعارة أو العودة للأهلي".

وشدد "في حال عودة أزارو للأهلي لا يمكن الجزم أن كان يستطيع اللعب أم لا بسبب عدم قيده محليا في الأهلي".

وأتم "أزارو لديه أكثر من عرض بداية من الموسم الجديد".

يبدو أن موقف وليد أزارو، قد يكون في طريقه للتغير 180 درجة في الفترة المقبلة.

فبعد أن كان رحيل أزارو مجرد مسألة وقت، أصبح قريبا من الحصول على فرصة جديدة بالقميص الأحمر.

وقال مصدر مطلع داخل النادي لـFilGoal.com: "هناك قناعة داخل النادي أن أزارو مهاجم مميز، وتأقلمه مع الفريق رهان مضمون بعكس الرهان على مهاجم جديد". (طالع التفاصيل)

أزارو (25 عاما) يلعب معارا من الأهلي إلى الاتفاق السعودي منذ يناير الماضي.

واستطاع أزارو تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف في 7 مباريات خاضها بقميص الاتفاق.

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