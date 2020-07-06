وكيل أزارو: إعارته لـ الاتفاق انتهت.. والأهلي يتواصل معنا لراحته

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 22:38

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - بلاتينيوم

شدد جون إدوارد وكيل وليد أزارو مهاجم الأهلي إن اللاعب غير منقطع عن تدريبات الاتفاق، لأن إعارته للنادي السعودي انتهت.

وليد أزارو

النادي : الاتفاق

الأهلي

وقال إدوارد عبر برنامج جمهور التالتة في قناة أون تايم سبورتس 2: "أزارو غير منقطع عن تدريبات الاتفاق. إعارة اللاعب للنادي السعودي انتهت يوم 30 يونيو الماضي".

وأضاف "الاتحاد الدولي قال إن كل الأمور في الظرف الحالي سيتم بالاتفاق. الأهلي له مبالغ متأخرة لدى الاتفاق، وكذلك أزارو لم يحصل على جزء من راتبه لدى النادي السعودي".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – أزارو قد يحصل على فرصة جديدة في الأهلي مصدر في الأهلي يكشف لـ في الجول شرط الموافقة على استمرار أزارو مع الاتفاق غياب أزارو عن تدريبات الاتفاق بعد نهاية إعارته.. وشرط من الأهلي لاستمراره

وأكمل "هناك تواصل مع نادي الاتفاق بشكل شبه يومي ولديهم إدارة محترمة. أزارو حاليا في السعودية".

وأردف "أزارو على قوة النادي الأهلي. الأهلي تواصله معنا دائما كان لراحة أزارو، سواء بتمديد الإعارة أو العودة للأهلي".

وشدد "في حال عودة أزارو للأهلي لا يمكن الجزم أن كان يستطيع اللعب أم لا بسبب عدم قيده محليا في الأهلي".

وأتم "أزارو لديه أكثر من عرض بداية من الموسم الجديد".

يبدو أن موقف وليد أزارو، قد يكون في طريقه للتغير 180 درجة في الفترة المقبلة.

فبعد أن كان رحيل أزارو مجرد مسألة وقت، أصبح قريبا من الحصول على فرصة جديدة بالقميص الأحمر.

وقال مصدر مطلع داخل النادي لـFilGoal.com: "هناك قناعة داخل النادي أن أزارو مهاجم مميز، وتأقلمه مع الفريق رهان مضمون بعكس الرهان على مهاجم جديد". (طالع التفاصيل)

أزارو (25 عاما) يلعب معارا من الأهلي إلى الاتفاق السعودي منذ يناير الماضي.

واستطاع أزارو تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف في 7 مباريات خاضها بقميص الاتفاق.

اقرأ أيضا

وصول فايلر

اقتراح من حازم إمام على مرتضى منصور

3 تقارير على طاولة فايلر

السر خلف تألق برونو وبوجبا

موعد معسكر الزمالك

وليد أزارو الأهلي الاتفاق السعودي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: إيموبيلي لا يزال إيجابيا بفيروس كورونا 34 دقيقة | أوروبا
بلايلي: أشكر الأهلي على محاولة ضمي لكنني لن ألعب في إفريقيا إلا للترجي 35 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: تأكد غياب سواريز وتوريرا عن أتليتكو أمام برشلونة بسبب كورونا ساعة | أوروبا
نجل كانافارو ينضم إلى لاتسيو ساعة | أوروبا
كاف يحتفي في بيان رسمي بإقامة كل مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2 ساعة | إفريقيا
مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول موقف صلاح والنني وكوكا من مباريات فرقهم 2 ساعة | المحترفون
طبيب الأهلي يكشف نتائج مسحات اللاعبين الدوليين ومسحة جديدة الخميس 3 ساعة | مصر
فضل لـ في الجول: لا قلق من مخالطة لاعبي المنتخب للمصابين بكورونا.. طبقنا الاحترازات جيدا 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة: إيجابية مسحة 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو 2 الكشف عن - سر لقطة الشناوي مع البدري.. وحالة محمد هاني 3 إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا 4 حسام البدري يرد على "أزمة مع طارق حامد"
قد ينال إعجابك