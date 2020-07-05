مباشر الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (1) - (0) مانشستر سيتي.. أدامز يضرب من 40 ياردة

الأحد، 05 يوليه 2020 - 19:56

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليفربول

يستضيف ساوثامبتون صاحب المركز الـ 14 في الدوري الإنجليزي، وصيف البطولة مانشستر سيتي، في الجولة الـ 34 من البطولة.

ويسعى ساوثامبتون لضمان النجاة الرسمية من الهبوط، رغم كونه أقرب للنجاة فعليا ولكن إذا حقق الفوز، سيكون رقميا في أمان بنسبة 100% حيث يملك 40 نقطة على بعد 13 نقطة من أستون فيلا صاحب المركز الـ18، قبل 5 مباريات من انتهاء البطولة.

أما سيتي فيسعى لاستمرار التألق بعد أن سحق ليفربول بطل الدوري في الجولة الماضية برباعية دون رد.

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تابع المباراة وتعرف على التشكيلين من هنا

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ق17: بووووم هدف رائع من ساوثامبتون.. ضغط من القديسيين وبالتحديد أرمسترونج على زينشينكو وتشي أدامز يحصل على الكرة في وسط الملعب ويلعبها "لوب" تسقط فوق إيدرسون وتعلن تقدم ساوثامبتون!

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ساوثامبتون
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