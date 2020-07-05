انتهت الدوري الإنجليزي - ساوثامبتون (1) - (0) سيتي

الأحد، 05 يوليه 2020 - 19:56

كتب : FilGoal

ساوثامبتون - مانشستر سيتي

يستضيف ساوثامبتون صاحب المركز الـ 14 في الدوري الإنجليزي، وصيف البطولة مانشستر سيتي، في الجولة الـ 34 من البطولة.

ويسعى ساوثامبتون لضمان النجاة الرسمية من الهبوط، رغم كونه أقرب للنجاة فعليا ولكن إذا حقق الفوز، سيكون رقميا في أمان بنسبة 100% حيث يملك 40 نقطة على بعد 13 نقطة من أستون فيلا صاحب المركز الـ18، قبل 5 مباريات من انتهاء البطولة.

أما سيتي فيسعى لاستمرار التألق بعد أن سحق ليفربول بطل الدوري في الجولة الماضية برباعية دون رد.

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تابع المباراة وتعرف على التشكيلين من هنا

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نهاية المباراة

ق75: أرمسترونج بعد هجمة مرتدة لساوثامبتون يسدد لكن إيدرسون يتألق في الذود عن مرماه بالقدم.

ق58: دي بروين يشارك في مكان محرز، وفودين مكان ستيرلنج

ق50: مكارثي يتألق أمام رأسية جيسوس برد فعل رائع

نهاية الشوط الأول

ق37: تألق كبير من أليكس مكارثي أمام رياض محرز

ق30: تألق كبير من مكارثي حارس ساوثامبتون ودفاع الفريق أمام 4 فرص متتالية في 10 ثواني لمانشستر سيتي

ق17: بووووم هدف رائع من ساوثامبتون.. ضغط من القديسيين وبالتحديد أرمسترونج على زينشينكو وتشي أدامز يحصل على الكرة في وسط الملعب ويلعبها "لوب" تسقط فوق إيدرسون وتعلن تقدم ساوثامبتون!

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ساوثامبتون
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