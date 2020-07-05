مرتجي يشارك إنفانتينو روموز الكرة العالمية في مؤتمر صناعة كرة القدم عبر الفيديو
الأحد، 05 يوليه 2020 - 12:04
يشارك خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بدعوى رسمية من رابطة الأندية المحترفة الإسبانية (لا ليجا) في مؤتمر صناعة كرة القدم.
ويقام المؤتمر خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو الجاري عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وسيشهد حضور ومشاركة أكثر من 250 شخصية رياضية عاملية تمثل رؤوساء أندية وخبراء تسويق ونجوم سابقين في كرة القدم.
وكشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المؤتمر يهدف لمناقشة سبل تطوير اللعبة والاطلاع على أحدث النظم والتجارب في صناعة كرة القدم.
ويشارك في المؤتمر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ويتم عقد المؤتمر عن طريق الفيديو كونفرانس بسبب تفشي فيروس كورونا.
ويشارك مرتجي في هذا الحدث الكروي باعتباره مسؤولا عن ملف العلاقات الخارجية في النادي الأهلي، خاصة بعد مشاركته العام الماضي في مدريد رفقة محمد سراج عضو مجلس الأهلي.
ويتطلع خالد مرتجي للخروج بأكبر استفادة للنادي الأهلي من مشاركته في مؤتمر الغد لاسيما وأن الأندية العالمية تبحث حاليا طرق النهوض من الكبوة التى خلفتها جائحة كورونا على الأصعدة المالية وأسعار اللاعبين وعملية التسويق والاستثمار التى ستتأثر بالتأكيد بأزمة كورونا.
ويحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على تواجد النادي في مثل هذه المؤتمرات والأحداث الكروية العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب فى صناعة كرة القدم وتحقيق أكبر إستفادة للأهلي لذا وافق رئيس الاهلي على حضور مرتجي وسراج في مؤتمر العام الماضي ثم رحب مؤخراً بمشاركة خالد مرتجي في مؤتمر الغد عبر الفيديوكونفرانس في إطار سياسة مجلس الأهلى بمشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية.
وكشف موقع الأهلي عن تميز خالد مرتجي بعلاقات قوية في مٌحيط أسرة كرة القدم العالمية لاسيما وأنه كان عضواً بارزاً بلجنة الأندية التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم لعدة سنوات وشارك في إجتماعات هامة بها قبل أن يتم إلغاء هذه اللجنة مؤخراً.
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