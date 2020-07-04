الشوط الثاني - ولفرهامبتون (0) - (1) أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ولفرهامبتون ضد أرسنال في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 جووووووووووووووول ساكا والهدف الأول لـ أرسنال.. عرضية من تيرني داخل منطقة الجزاء حولها ساكا بتسديدة في الشباك

** ق34 فرصة خطيرة أولى لأرسنال عن طريق نيكيتياه ولكن حارس ولفرهامبتون يتألق

** ق30 ولفرهامبتون (0) - (0) أرسنال

** ربع ساعة وضغط متبادل بين الفريقين بلا فرص حقيقة

** انطلاق المباراة