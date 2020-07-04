الإسماعيلي لـ في الجول: باهر المحمدى سيغيب عن التدريبات لمدة 3 أسابيع

السبت، 04 يوليه 2020 - 13:13

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

لن يشارك باهر المحمدي في تدريبات الإسماعيلي لـ 3 أسابيع مقبلة وقفا لمصدر مسؤول داخل النادي.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه قال لـ FIlGoal.com: "باهر المحمدى سيغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة ثلاثة أسابيع".

وأضاف "اللاعب ينفذ برنامج تأهيلى للعلاج من الإصابه أعده له الطبيب الألماني ويشرف على تنفيذه مساعد الطبيب".

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وأتم "المحمدى سوف ينتظم فى التدريبات بعد الانتهاء من البرنامج".

وتعرض باهر للإصابة في مواجهة الجونة قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي.

ويعاني اللاعب من تمزق في أربطه الركبة وقد أشار عليه طبيبه الألماني بأن يجرى التدريبات ولا يلجأ إلى الجراحة.

ويعد المحمدى اللاعب الوحيد فى الفريق الذى سيغيب عن الانتظام فى التدريبات بسبب الإصابة.

ويبدأ اليوم الفريق التدريبات استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى أغسطس المقبل.

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