الشوط الثاني - ريال مدريد (0) - (0) خيتافي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد أمام خيتافي في الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

**ق32 خروج فاران ومشاركة ميليتاو.. تغيير أول اضطراري لـ زيدان

** ق23 فرصة محققة ضائعة من ريال مدريد عن طريق فينسيوس.. أول فرصة لمدريد ولكن حارس خيتافي يتألق

** ضغط من خيتافي على مرمى كورتوا

** ربع ساعة بلا فرص من ريال مدريد

** انطلاق المباراة