مباشر – مانشستر سيتي (4) - (0) ليفربول.. محرز يهدد

الخميس، 02 يوليه 2020 - 21:01

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين قبل تسجيل هدفه في شباك ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام اليوم الخميس في ملعب الاتحاد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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ق 85: نزول تاكومي مينامينو بدلا من ساديو ماني.

ق 81: دي بروين يمرر إلى محرز الذي يراوغ فابياينو على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

ق 78: نزول بيرناردو سيلفا ونيكولاس أوتاميندي بدلا من رحيم سترلينج وإيمريك لابورت.

ق73: تبديلان لسيتي بمشاركة كانسيلو بدلا من ووكر.

ق66: الهدف يحتسب رسميا لشامبرلين وليس لسترلينج.

ق65: جوووووووووووول تمريرة بينية رائعة من دي بروين وسترلينج يراوغ روبرتسون ببراعة ويسدد في الشباك والكرة ترتطم بشامبرلين وتسكن الشباك.

ق62: تبديلان لليفربول بمشاركة أوريجي ونابي كيتا بدلا من فيرمينو وفينالدوم

ق58: التبديل الأول لسيتي بمشاركة رياض محرز بدلا من خيسوس.

ق56: ركلة جزاء لليفربول بعد عرقلة ووكر لماني لكن الفيديو يحتسب خطأ ويلغي ركلة الجزاء.

ق54: انفراد تام لماني بعد تمريرة من هندرسون والسنغالي لا يستطيع تسلم الكرة!

ق51: يا ربااااه فان دايك يشتت كرة من على خط المرمى.

ق50: دفاع ليفربول يشتت تسديدة خطيرة من سترلينج إلى ركلة ركنية.

ق49: رمية تماس خاطئة تماما من أرنولد وخيسوس بدلا من التمرير لدي بروين فضل التسديد وأليسون تصدى له.

تبديل أول لليفربول بين الشوطين بمشاركة شامبرلين بدلا من جوميز.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بثلاثية دون رد.

ق45: جوووووووووووول ماذا يحدث في ملعب الاتحاد؟ فودين يتبادل الكرة مع دي بروين ويطلق تسديدة قوية تعلن عن الهدف الثالث لسيتي.

ق35: جوووووووول الهدف الثاني ليستي من هجمة مرتدة سريعة أنهاها سترلينج بمراوغة لجوميز ليسدد في الشباك.

ق25: جوووووووول دي بروين ينفذ ركلة الجزاء بنجاح على يمين أليسون ويعلن عن الهدف الأول لسيتي.

ق24: ركلة جزاء لسيتي بعد عرقلة جو جوميز لرحيم سترلينج.

ق19: أخطر فرص اللقاء، تسديدة يسارية زاحفة من صلاح والقائم الأيسر يقف بالمرصاد لها.

ق4: إيديرسون يحرم صلاح من هدف محقق والكرة ترتد لفيرمينو لكن حارس سيتي يتصدى مجددا.

ق3: هدف ملغي لسيتي بداعي التسلل على خيسوس.

انطلاق المباراة.

ليفربول مانشستر سيتي
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