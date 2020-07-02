استراحة – مانشستر سيتي (3) - (0) ليفربول.. فودين والثاااااااااالث

الخميس، 02 يوليه 2020 - 21:01

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين قبل تسجيل هدفه في شباك ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام اليوم الخميس في ملعب الاتحاد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بثلاثية دون رد.

ق45: جوووووووووووول ماذا يحدث في ملعب الاتحاد؟ فودين يتبادل الكرة مع دي بروين ويطلق تسديدة قوية تعلن عن الهدف الثالث لسيتي.

ق35: جوووووووول الهدف الثاني ليستي من هجمة مرتدة سريعة أنهاها سترلينج بمراوغة لجوميز ليسدد في الشباك.

ق25: جوووووووول دي بروين ينفذ ركلة الجزاء بنجاح على يمين أليسون ويعلن عن الهدف الأول لسيتي.

ق24: ركلة جزاء لسيتي بعد عرقلة جو جوميز لرحيم سترلينج.

ق19: أخطر فرص اللقاء، تسديدة يسارية زاحفة من صلاح والقائم الأيسر يقف بالمرصاد لها.

ق4: إيديرسون يحرم صلاح من هدف محقق والكرة ترتد لفيرمينو لكن حارس سيتي يتصدى مجددا.

ق3: هدف ملغي لسيتي بداعي التسلل على خيسوس.

انطلاق المباراة.

ليفربول مانشستر سيتي
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