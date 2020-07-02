استراحة – مانشستر سيتي (3) - (0) ليفربول.. فودين والثاااااااااالث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وليفربول التي تقام اليوم الخميس في ملعب الاتحاد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بثلاثية دون رد.

ق45: جوووووووووووول ماذا يحدث في ملعب الاتحاد؟ فودين يتبادل الكرة مع دي بروين ويطلق تسديدة قوية تعلن عن الهدف الثالث لسيتي.

ق35: جوووووووول الهدف الثاني ليستي من هجمة مرتدة سريعة أنهاها سترلينج بمراوغة لجوميز ليسدد في الشباك.

ق25: جوووووووول دي بروين ينفذ ركلة الجزاء بنجاح على يمين أليسون ويعلن عن الهدف الأول لسيتي.

ق24: ركلة جزاء لسيتي بعد عرقلة جو جوميز لرحيم سترلينج.

ق19: أخطر فرص اللقاء، تسديدة يسارية زاحفة من صلاح والقائم الأيسر يقف بالمرصاد لها.

ق4: إيديرسون يحرم صلاح من هدف محقق والكرة ترتد لفيرمينو لكن حارس سيتي يتصدى مجددا.

ق3: هدف ملغي لسيتي بداعي التسلل على خيسوس.

انطلاق المباراة.