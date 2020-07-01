مباشر – وست هام (2) - (1) تشيلسي.. الهدف الثاااني للهامرز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي وست هام وتشيلسي التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب لندن الأولمبي في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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ق51: جووووووول الهدف الثاني لوست هام عن طريق ميكائيل أنطونيو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45+3: جوووووول التعادل لوست هام عن طريق سوتشيك ولكن تلك المرة لن يتم إلغائه.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: جوووووول لتشيلسي من ويليان من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

ق41: ركلة جزاء لتشيلسي بعد عرقلة بوليسيتش.

ق36: إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق35: اللجوء لحكم الفيديو بداعي وجود تسلل على ميكائيل أنطونيو قبل تسديد سوتشيك الكرة في الشباك.

ق34: جووووول أول لوست هام عن طريق توماس سوسيك.

ق20: أخطر الفرص في اللقاء أبراهام يترك الكرة وبوليسيتش يسدد مباشرة بيمناه لكن الكرة مرت بجوار المرمى بقليل لتضيع فرصة هدف محقق وجميل على تشيلسي.

ق13: ميكائيل أنطونيو يتوغل داخل منطقة جزاء تشيلسي ويسدد كرة بيمناه بعيدا عن المرمى في أول تهديد لوست هام.

ق12: ضغط هجومي كبير من تشيلسي.

ق11: تسديدة قوية من ويليان تصدى لها فابيانسكي بثبات.

انطلاق المباراة.