10 قرارت رسمية من الزمالك.. عودة التدريبات ومعسكرين مغلقين وتجديد تعاقد لاعبين

أعلن نادي الزمالك عن حُزمة من القرارات الرسمية على خلفية انتهاء اجتماع مجلس إدارة النادي.

وكشف نادي الزمالك عن 10 قرارات رسمية، كان أهمها عودة فريق كرة القدم للتدريبات، مع إجراء مسحة طبية لهم على نفقة النادي.

الزمالك قرر أيضا خوض معسكرين مغلقين لفريق كرة القدم، واستئجار طائرة خاصة للسفر إلى الكاميرون قبل مواجهة الرجاء البيضاوي.

من جهة أخرى، قرر الزمالك قبول استقالة باسم السبكي المدير الفني لفريق كرة اليد، وتعيين حسين زكي مديرا فنيا خلفا له.

وجاءت قرارات الزمالك الرسمية كالتالي:

-إجراء لاعبي الزمالك للمسحة الطبية لفيروس كورونا مساء غد الخميس على نفقة النادي وليس على نفقة الدولة.

-استئناف تدريبات الفريق بداية من غد الخميس.

-معسكر مغلق للفريق لمدة 15 يوما في برج العرب في التوقيت الذي يحدده الجهاز الفني.

-معسكر مغلق لمدة 10 أيام في أي دولة عربية أو أوروبية حسب رغبة الجهاز الفني، قبل السفر إلى الكاميرون لخوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

-تجديد تعاقد حازم إمام ظهير أيمن الزمالك وعبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق.

-عرض الصفقات الخمس التي أتمها النادي على باتريس كارتيرون المدير الفني، والذي بدوره شكر المجلس عليها.

-تنازل لاعبي الزمالك عن 50% من مستحقاتهم خلال الشهور الأربعة الأخيرة بسبب الظروف الحالية مع تسلمهم بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها.

-معسكر مغلق لمدة 10 أيام في أي دولة عربية أو أوروبية حسب رغبة الجهاز الفني، قبل السفر إلى الكاميرون لخوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

-استئجار طائرة خاصة لسفر الفريق إلى الكاميرون لمواجهة الرجاء البيضاوي.

-قبول استقالة باسم السبكي المدير الفني لفريق الزمالك لكرة اليد وحمادة الروبي المدرب العام، وتعيين حسين زكي مديرا فنيا للفريق ويعاونه حسن يسري.

-تنازل لاعبي الزمالك لكرة الطائرة والسلة واليد عن نسبة 50% من مستحقاتهم خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مع تسلم باقي المستحقات.

وحسب الموقع الرسمي، فإن النادي اتخذ أيضا قرارات هامة تخص قناة نادي الزمالك، سيتم الإعلان عنها قريبا.

ومن المقرر أن يتم إذاعة تفاصيل اجتماع المجلس فى قناة الزمالك غد الخميس.

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