رسميا - ميلان يجدد تعاقد سايليمايكرس حتى 2024

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 17:48

كتب : FilGoal

أليسكيس سايليمايكرس - ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي تفعيل بند شراء عقد البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس بشكل نهائي.

اللاعب البلجيكي القادم من أندرلخت وقع على عقود تمتد لصيف 2024.

ولعب الجناح البالغ 21 عاما 6 مباريات بقميص ميلان ووصلت عدد الدقائق التي شارك بها إلى 92 دقيقة بين الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

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ويشغل سايليمايكرس مركز الجناح الأيمن وصانع ألعاب وشارك في النصف الأول من الموسم بقميص البنفسجي البلجيكي في 19 مباراة سجل هدفين وصنع 4.

وانضم سايليمايكرس مقابل 7 مليون يورو ، مقسمة إلى 3.5 مليون يورو على سبيل الإعارة ومثلها عقب توقيع عقود البيع النهائي.

ويعد أليكسيس هو سادس لاعب بلجيكي يرتدي ألوان الأحمر والأسود، إذ سبقه 5 لاعبين ولم يشارك سوى إريك جريتس في 20 مباراة بقميص النادي في موسم 1983-84.

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