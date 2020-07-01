رسميا - ميلان يجدد تعاقد سايليمايكرس حتى 2024

أعلن نادي ميلان الإيطالي تفعيل بند شراء عقد البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس بشكل نهائي.

أليكسيس سايليمايكيريس النادي : ميلان ميلان

اللاعب البلجيكي القادم من أندرلخت وقع على عقود تمتد لصيف 2024.

ولعب الجناح البالغ 21 عاما 6 مباريات بقميص ميلان ووصلت عدد الدقائق التي شارك بها إلى 92 دقيقة بين الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

ويشغل سايليمايكرس مركز الجناح الأيمن وصانع ألعاب وشارك في النصف الأول من الموسم بقميص البنفسجي البلجيكي في 19 مباراة سجل هدفين وصنع 4.

يعلن نادي اي سي #ميلان عن تفعيله لبند الشراء في عقد اللاعب أليكسيس سالياميكيرس. متوسط الميدان البلجيكي وقع عقدًا مع النادي حتى يونيو 2024 👏 #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/QuE6fBSMXH — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) July 1, 2020

وانضم سايليمايكرس مقابل 7 مليون يورو ، مقسمة إلى 3.5 مليون يورو على سبيل الإعارة ومثلها عقب توقيع عقود البيع النهائي.

ويعد أليكسيس هو سادس لاعب بلجيكي يرتدي ألوان الأحمر والأسود، إذ سبقه 5 لاعبين ولم يشارك سوى إريك جريتس في 20 مباراة بقميص النادي في موسم 1983-84.

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