الإسماعيلي يجري المسحة الأولى للاعبيه تمهيدا لاستئناف التدريبات

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 12:27

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي يخضع للمسحة الطبية الأولى

أجرى فريق الإسماعيلي المسحة الأولى للاعبين والجهاز الفني، اليوم الأربعاء بمقر النادي تمهيدا لاستئناف التدريبات.

وخضع لاعبو الإسماعيلي للمسحة الطبية للتأكد من سلامة الجميع من فيروس كورونا قبل العودة للتدريبات استعداد لاستئناف مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غدا الخميس موعد استئناف مباريات الدوري من جديد.

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ومن المنتظر أن يجري فريق الإسماعيلي المسحة الثانية خلال أيام استعدادا لاستئناف التدريبات من جديد.

وخاض الإسماعيلي 18 جولة في الدوري المصري ويحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

وكان الإسماعيلي قد وصل إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية.

ومن المنتظر أن يلاقي فريق الرجاء المغربي فور إعلان الاتحاد العربي لموعد استئناف المسابقة.

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