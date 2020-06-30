مباشر في إيطاليا - جنوى (1)-(3) يوفنتوس.. هدف حفظ ماء الوجه

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 21:45

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - جنوى - الدوري الإيطالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جنوى ويوفنتوس في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.

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ق 76: هدف تقليص الفارق من أندريا بينامونتي بتسديدة قوية في الزاوية القريبة.

ق 73: تسديدة مقوسة من دوجلاس كوستا تسكن شباك بيرين في الزاوية اليمنى دون أن يتحرك لها والهدف الثالث.

ق 56: تسديدة صاروخية من رونالدو تسكن أعلى الزاوية اليسرى للحارس والهدف الثاني.

ق 54: هدف رابيو الأول مع يوفنتوس يقترب، عرضية من كوادرادو للفرنسي الذي أرسل رأسية مرت بجوار القائم.

ق 50: باولو ديبالا لديه الحل ويسجل هدف التقدم لـ يوفنتوس بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء فشل بيرين في التصدي لها.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: تسديدة قوية من رونالدو من يمين منطقة الجزاء يتصدى لها بيرين ببراعة.

ق 35: بيرين يتصدى لرأسية رابيو.

ق 30: ضغط يوفنتوس متواصل دون فاعلية هجومية.

ق 15: ضغط يوفنتوس يتواصل في ظل تراجع دفاعي لـ جنوى وتألق لـ ماتيا بيرين.

بداية اللقاء

يوفنتوس جنوى الدوري الإيطالي
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