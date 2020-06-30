مباشر – برايتون (0) - (3) مانشستر يونايتد.. برونو بووووم

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 20:54

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز يحتفل بهدفه في مرمى برايتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برايتون ومانشستر يونايتد في إطار الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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ق80: تبديلان ليونايتد بخروج مارسيال وراشفورد ومشاركة إيجالو ودانييل جيمس.

ق77: دي خيا يتألق مجددا ويمنع برايتون من تسجيل الهدف الأول في اللقاء.

ق69: تسديدة قوية من كونولي ودي خيا يتألق ويحول الكرة لركلة ركنية.

ق62: ثلاثة تبديلات دفعة واحدة ليونايتد بخروج بوجبا وبرونو ولوك شو ومشاركة براندون ويليامز وسكوت مكتوميناي وأندرياس بيريرا.

ق50: جوووووووووووول مرتدة سريعة جدا ليونايتد تنتهي بعرضية من جرينوود من الناحية اليسرى قابلها برونو فيرنانديز بتسديدة قوية بيمناه في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدفين دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق30: جوووووووول ثاني ليونايتد بتسديدة من برونو فيرنانديز عقب تمريرة من بوجبا ارتطمت بقدم مدافع برايتون وتسكن الشباك.

ق17: جوووووول جرينوود يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة يسارية زاحفة رائعة.

ق12: القائم الأيسر يحرم يونايتد من هدف محقق بعد تسديدة رائعة من برونو فيرنانديز.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد برايتون
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