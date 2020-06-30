اجتماع بين البدري وبركات لبحث قرار تأجيل الأمم الإفريقية

اجتمع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم مع محمد بركات مدير المنتخب لبحث قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بتأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وأعلن الاتحاد الإفريقي تأجيل بطولة الأمم الإفريقية لتقام عام 2022 بدلا من 2021.

وجاء الاجتماع لوضع التصورات الخاصة بشكل استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة فور إعلان قرارات الاتحاد الإفريقي.

وناقش البدري مع مدير المنتخب كل السيناريوهات المطروحة التي تحافظ على خطة إعداد الفريق القومي لاسيما وأن الكاف لم يتطرق خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده رئيسه أحمد أحمد إلى تحديد أجندات المنتخبات الدولية خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بتسكينها بمباريات ودية أو رسيمة للبدء في التحضير الفعلي لهذه المرحلة.

وأكد الكابتن حسام البدري أنه سوف يجتمع مرة أخرى مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لبحث كل هذه القرارات والتأكيد على ضرورة ربط المباريات للمسابقات المحلية بالأجندة الدولية للمنتخب فور وضوحها بما يضمن الحصول على الاستحقاقات الكافية من فترات مناسبة والخاصة بمباريات المنتخب سواء على صعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم أو كأس الأمم الإفريقية.

وأيضا الاتفاق على خطوط عرضية لمنح المنتخب توقيتات مناسبة في التجمعات الخاصة بمعسكرات المنتخب.

وأكد البدري أنه سيجتمع مع جهازه المعاون من أجل مناقشة جميع الأمور والمعوقات التي ستواجه المنتخب وكيفية التعامل معها بالشكل الأمثل.

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