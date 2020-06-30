ماتيب يعلن مدة غيابه عن ليفربول بسبب الإصابة

يتوقع جويل ماتيب مدافع ليفربول أن يغيب عن باقي الموسم بسبب إصابة في القدم.

جويل ماتيب النادي : ليفربول ليفربول

وقال ماتيب لموقع ناديه: "هذا الموسم لن أعود إلى أرض الملعب ولكن في الموسم المقبل".

وأضاف المدافع الكاميروني "أتمنى أن أعود في وقت مبكر لمساعدة الفريق".

وخرج قلب دفاع ليفربول من لقاء إيفرتون في جوديسون بارك بسبب الإصابة حيث استكمل ليفربول حملته نحو اللقب.

وغاب ماتيب عن فوز الحمر على 4-0 على كريستال بالاس في أنفيلد الأسبوع الماضي.

وبذلك يغيب ماتيب عن المباريات الـ7 المتبقية في موسم الدوري الإنجليزي الذي حصده ليفربول رسميا قبل أيام.

ويستعد فريق يورجن كلوب لملاقاة مانشستر سيتي يوم الخميس ضمن الجولة 32 من المسابقة.

اقرأ أيضا

تقرير: مدينة غير إفريقية تتقدم بطلب لاستضافة مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

رئيس إنبي: الأهلي لم يطلب ضم جلال.. وطلبنا تجديد استعارة محمد شريف

مصدر مقرب من اللاعب: رجب بكار وقع على عقد انتقاله لـ الزمالك

النحاس: لا أمانع ضم صانع ألعاب الأهلي

قناة الزمالك: الأربعاء موعد اجتماع المجلس الطارئ بسبب ما يمس كرامة النادي