رسميا - برشلونة يعلن انتقال أرتور إلى يوفنتوس بعد انتهاء الموسم

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 17:26

كتب : FilGoal

أرتور

أعلن نادي برشلونة عن توصله لاتفاق مع فريق يوفنتوس لانتقال أرتور لاعب وسط الفريق الكتالوني بعد نهاية الموسم الجاري.

أرتور

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وكشف برشلونة أن انتقال أرتور ميلو إلى يوفنتوس جاء مقابل 72 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو كمكافآت.

ويبقى اللاعب مع الفريق الكتالوني حتى انتهاء المسابقات لموسم 2019 - 2020.

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ويريد ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس تكوين خط وسط يشبه ما كان عليه مع تشيلسي في وجود جورجينيو.

لذلك طلب التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي وضمه لحامل لقب الدوري الإيطالي.

وكشفت شبكة سكاي أن يوفنتوس عرض راتب سنوي على أرتور يبلغ 5 ملايين يورو وهو أكبر من قيمة عقده مع برشلونة.

أرتور ميلو البالغ من العمر 23 عاما انضم لصفوف برشلونة عام 2018 قادما من جريميو البرازيلي.

ولعب مع برشلونة في مختلف البطولات 72 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

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