رسميا – الاتحاد الإنجليزي يلغي 124 منصبا بعد خسارة 300 مليون إسترليني

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 14:27

كتب : FilGoal

الاتحاد الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن خسائر مالية وصلت قيمتها إلى 300 مليون جنيه إسترليني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف نشاط كرة القدم.

وقال نص البيان الرسمي للاتحاد "كمنظمة غير ربحية فتلك الأزمة ضربتنا بقوة كبيرة".

وواصل "بسبب عدم وضوح المشهد الحالي تسبب في عدد من السنياريوهات المحتمة، من ضمنها خسارة ما يقرب من مبلغ 300 مليون جنيه إسترليني".

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وتابع "لهذا السبب قررنا استباق النتائج والرؤية للميزانية، لكي نحدد أفضل المناطق التي ستجعلنا نوفر التكاليف والوضع ساء لدرجة أننا الآن بحاجة لتقليص عدد العاملين بالاتحاد للتعامل مع الأزمات المالية الكبيرة".

وأكمل "بعد مراجعة كبيرة قررنا تقليل العدد لتعديل الميزانية، واليوم تقدمنا بطلب لتقليل 124 منصبا لسنا بحاجة إليهم".

وتابع "كنا قادرين على إلغاء ما يقرب من 42 وظيفة متاحة في المبنى منذ إخلائه في مارس، وتقدمنا حاليا لإزالة 82 منصبا آخرين من المنظمة".

واسترسل "التقدم بطلب لتقليل عدد العاملين هو أقسى إجراء من الممكن اتباعه على أي مؤسسة، لكننا نؤمن أننا الآن يمكننا أن نتبنى إثباتا مستقبليا على أن المنظمة تعتمد نظاما سيقلل العائد للغاية".

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد عاد مرة أخرى بعد فترة توقف منذ شهر مارس الماضي، وحاليا تقام منافسات الجولة الـ32 منه، كما نجح ليفربول في حسم اللقب.

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