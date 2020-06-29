أليسون: نريد التتويج بمزيد من الألقاب.. لا توجد حدود لطموحنا

أوضح أليسون بيكر حارس ليفربول أن فريقه يستهدف التتويج بالمزيد من البطولات بعدما حقق لقب الدوري الإنجليزي رسميا.

أليسون النادي : ليفربول ليفربول

وقال أليسون لموقع ناديه "لقد فعلنا شيئًا مميزًا لهذا النادي، لكن يمكنك أن ترى ما يقوله كل لاعب داخل غرفة تبديل الملابس، نريد أن نفعل المزيد".

وأضاف "نريد أن نتوج بالمزيد من الألقاب، هذه رغبتنا، نريد أن نربح المزيد من الجوائز الفردية".

ليفربول توج بلقب الدوري قبل 7 جولات من نهاية الموسم، ليعود اللقب لخزائن النادي بعد 30 عاما من الغياب.

وأكمل الحارس البرازيلي "نريد أن نكون أفضل فريق وأن نقدم أفضل ما نستطيع، وأن نكون أفضل نسخة من أنفسنا".

وشدد "لا يوجد حدود لطموحاتنا، لذلك نحن بحاجة إلى الاستمرار في الدفع، ونتطلع أيضًا إلى التحديات التالية".

ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.

حقق الحمر الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.

ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.

فيما حقق الحمر نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهيدرسفيلد ونوتس كاونتي.

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