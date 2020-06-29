مصدر بالاتحاد لـ في الجول: اكتشاف حالة كورونا ثانية في الفريق

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 13:06

كتب : هاني العوضي

صور اليوم الأول من اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

كشف مصدر من إدارة الاتحاد السكندري عن اكتشاف حالة كورونا جديدة بين صفوفه.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "تم اكتشاف حالة كورونا جديدة بعد ظهور نتائج المسحة الثانية".

وتابع "أصبح لدينا حالتان بواقع حالة مكتشفة بعد كل مسحة".

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وتجري فرق الدوري مسحات طبية للتأكد من سلامة أفرادها تمهيدا لاستئناف التدريبات.

وقالت وزارة الرياضة إن استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز ممكن بداية من 25 يوليو المقبل.

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