مصدر بالاتحاد لـ في الجول: اكتشاف حالة كورونا ثانية في الفريق

كشف مصدر من إدارة الاتحاد السكندري عن اكتشاف حالة كورونا جديدة بين صفوفه.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "تم اكتشاف حالة كورونا جديدة بعد ظهور نتائج المسحة الثانية".

وتابع "أصبح لدينا حالتان بواقع حالة مكتشفة بعد كل مسحة".

وتجري فرق الدوري مسحات طبية للتأكد من سلامة أفرادها تمهيدا لاستئناف التدريبات.

وقالت وزارة الرياضة إن استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز ممكن بداية من 25 يوليو المقبل.

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