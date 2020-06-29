رئيس أسوان: نطالب الموافقة على اخيتارنا لملعب تقام عليه كافة مبارياتنا أسوة بالمصري.. ومناشدة للاتحاد

الإثنين، 29 يونيو 2020 - 00:15

كتب : FilGoal

أسوان - الزمالك

طالب أحمد سليمان رئيس نادي أسوان اتحاد كرة القدم المصري بالموافقة على اختيار ناديه ملعب لتقام عليه كافة مبارياته المقبلة بعد قرار استئناف الدوري.

وناشد سليمان اتحاد الكرة بالنظر في مشكلة المسحات بعد مخاطبته بإجراء 50 مسحة كل 5 أيام وتكفل النادي بأي شخص آخر، وإبلاغ النادي حاليا أن للفريق 40 مسحة فقط في المرة الثانية.

وقال سليمان عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لو كان قد تم الاجتماع بالأندية مبكرا كانت انتهت نصف المشاكل المثارة في وقتها".

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وأضاف "كنا من الأندية الراغبة في إلغاء الموسم والتخوف لأسباب صحية لكن الدولة منحتنا الضمانات الطبية وتريد عودة الحياة وملتزمون بالقرارات".

وكشف رئيس أسوان "الدفعة الأولى التي خضعت للمسحة الطبية كانت 29 شخصا ونتيجة إيجابية للاعب واحد فقط، هناك 22 شخصا آخرون ننتظر نتيجتها".

وناشد رئيس أسوان اللجنة الخماسية قائلا: "اتحاد الكرة أبلغنا تحمله لتكاليف 50 مسحة في المرة، والآن قالوا لنا أن المسحة الثانية ستكون لـ 40 شخصا فقط، أتمنى أن يتم حل الأمر لأن الميزانية لن تسمح".

وتابع "لدينا مشكلة أخرى أن هناك ضغط مباريات كل 3 أو 4 أيام وهذا غير معقول بالنسبة لنا مع ظروف الطيران التي تعمل مرتين أسبوعيا فقط".

وكشف "لذلك نطالب أن تكون مبارياتنا في القاهرة على ملعب نقوم باختياره ومراعاة تكافؤ الفرص مع فرق طنطا ونادي مصر المتنافسين معنا".

وأوضح سليمان "أريد خوض جميع مبارياتنا في استاد بتروسبورت أو المكس بالاسكندرية، ضحيت بثماني مباريات على أرضي لأننا في ظروف استثنائية".

وأتم تصريحاته "لذلك نتمنى مراعاة ذلك مثلما حدث مع المصري لظروف استثنائية وخاض كل مبارياته على ملعب برج العرب".

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