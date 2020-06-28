المدير الفني للصفاقسي: المثلوثي يقترب من استكمال الموسم معنا.. وحسين السيد يعود للفريق

الأحد، 28 يونيو 2020 - 22:13

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي - الصفاقسي

كشف فتحي جبال المدير الفني لفريق الصفاقسي عن التوصل لاتفاق مع حمزة المثلوثي لاعب الفريق على استكمال الموسم قبل الانضمام إلى الزمالك.

حمزة المثلوثي

النادي : الصفاقسي

حسين السيد

النادي : الصفاقسي

الصفاقسي
الزمالك

كما أوضح أن حسين السيد اللاعب المعار من الأهلي المصري سيعود إلى تونس خلال اليومين المقبلين.

وقال جبال في تصريحات لإذاعة IFM التونسية: "أشكر اللاعبين على انضباطهم في التدريبات وعدم الإفراط في الوزن".

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وأوضح "العمل البدني لا يزال متواصلا من خلال برنامج تدريبات لمدة أسبوع في صفاقس والآخر في العاصمة تونس لمدة أسبوعين يتخلله أربع مباريات ودية أمام الإفريقي والملعب التونسي ونجم المتلوي وشبيبة القيروان".

وعن موقف المثلوثي قال المدير الفني للصفاقسي: "أرجح استكماله الموسم مع الفريق قبل الانتقال إلى الزمالك".

وكشف "وذلك بعد توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي في هذا الشأن".

وأضاف "في المقابل ننتظر عودة الثنائي حسين السيد وإسلام باكير في اليومين المقبلين لتدعيم صفوف الفريق".

وأتم تصريحاته "هدفنا واضح وهو التواجد في مركز يسمح لنا بالمشاركة في دوري الأبطال وبناء على ذلك سنحدد موقفنا من تدعيمات الموسم الجديد".

وأقيمت 16 جولة من أصل 26 في الدوري التونسي ويحتل الصفاقسي المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق 10 نقاط عن الترجي المتصدر.

ويلاحق الصفاقسي، فريق اتحاد المنستير صاحب الـ 31 نقطة في المركز الثالث.

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