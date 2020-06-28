مباشر كأس إنجلترا - شيفيلد (0) - (1) أرسنال.. تبديل اضطراري

الأحد، 28 يونيو 2020 - 14:07

كتب : FilGoal

مارتينيلي - أرسنال - شيفيلد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة أرسنال وشيفيلد يونايتد ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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د.37 توقف المباراة بعد اصطدام قوي للغاية بين جوي ويلوك وأوليفر ماكبورني قبل استئناف اللعب بعد دقيقتين عقب الاطمئنان على اللاعبين

د.35 خروج لاندسترام مصابا ودخول ساندر بيرج

د.28 فرصة خطيرة لأرسنال بعد تمريرة من لاكازيت إلى بيبي على حدود منطقة الجزاء تسديدة قوية تصدى لها دين هيندرسون حارس شيفيلد ببراعة.

د.24 جووووول نيكولاس بيبي يسجل من نقطة الجزاء

د.22 ركلة جزاء لأرسنال بعد تدخل قوي من كريس شام لاعب شيفيلد على أليكساندر لاكازيت مهاجما لمدفعجية.

د.09 حكم الفيديو يلغي الهدف بداعي التسلل.

د.08 جوووووول الأول لشيفيلد يونايتد عن طريق لاندسترام برأسية بعد متابعة الكرة من ركنية

بداية المباراة

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