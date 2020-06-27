انتهت - نورويتش (1) - (2) يونايتد

السبت، 27 يونيو 2020 - 18:22

كتب : FilGoal

كانتويل - نورويتش سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة نورويتش سيتي ومانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس إنجلترا.

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انتهت

ق126 جووووووووووول ماجواير يسجل الهدف الثاني لـ يونايتد

انطلاق الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

نهاية الشوط الثاني.. المباراة تتجه للوقت الإضافي

** 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع

ق88 طرد تيم كلوزه مدافع نورويتش سيتي

ق77 جووووووووووول كانتويل وهدف التعادل لـ نورويتش سيتي من تسديدة قوية

ق51 جووووووووووول إيجالو والهدف الأول ليونايتد في مرمى نورويتش

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بلا أهداف

دقيقتان وقت بدلا من ضائع

ق43 فرصة خطيرة لـ نورويتش سيتي ولكن الكرة يبعدها ماجواير من أمام المرمى

ربع ساعة سلبية حتى الآن

** انطلاق المباراة

بعد قليل انطلاق المباراة

في إنجلترا مانشستر يونايتد نورويتش سيتي
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