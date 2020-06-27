الشوط الثاني ربع نهائي الكأس - نورويتش (1) - (1) يونايتد.. بووووووووم التعادل

السبت، 27 يونيو 2020 - 18:22

كتب : FilGoal

إيجالو - مانشستر يونايتد - نورويتش سيتي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة نورويتش سيتي ومانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس إنجلترا.

اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة

ق77 جووووووووووول كانتويل وهدف التعادل لـ نورويتش سيتي من تسديدة قوية

ق51 جووووووووووول إيجالو والهدف الأول ليونايتد في مرمى نورويتش

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بلا أهداف

دقيقتان وقت بدلا من ضائع

ق43 فرصة خطيرة لـ نورويتش سيتي ولكن الكرة يبعدها ماجواير من أمام المرمى

ربع ساعة سلبية حتى الآن

** انطلاق المباراة

بعد قليل انطلاق المباراة

في إنجلترا مانشستر يونايتد نورويتش سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر بيولي: مواجهة روما بـ 6 نقاط.. وإبراهيموفيتش ليس جاهزا وريبيتش صار لاعبا ثمينا دقيقة |
مؤتمر بيولي: مواجهة روما بـ 6 نقاط.. وإبراهيموفيتش ليس جاهزا وريبيتش صار لاعبا ثمينا دقيقة |
قائمة ريال مدريد – ظهور "فتى زيدان" لمواجهة إسبانيول 21 دقيقة | أوروبا
سواريز: أنا غاضب.. مدربونا عليهم تفسير تعثراتنا خارج ملعبنا 36 دقيقة | أوروبا
عبقرية ميسي لا تكفي لإخضاع "حصن بالايدوس".. أسباس يرسل قُبلة إلى مدريد ساعة | أوروبا
الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" ساعة | الدوري المصري
مينيز: أنا هنا لقيادة ريجينا للتأهل لـ الدوري الإيطالي بعدما فقدت شغفي بكرة القدم ساعة | أوروبا
الشوط الثاني ربع نهائي الكأس - نورويتش (1) - (1) يونايتد.. بووووووووم التعادل ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك