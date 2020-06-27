الشوط الثاني ربع نهائي الكأس - نورويتش (1) - (1) يونايتد.. بووووووووم التعادل
السبت، 27 يونيو 2020 - 18:22
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة نورويتش سيتي ومانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس إنجلترا.
اضغط هنا لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة
ق77 جووووووووووول كانتويل وهدف التعادل لـ نورويتش سيتي من تسديدة قوية
ق51 جووووووووووول إيجالو والهدف الأول ليونايتد في مرمى نورويتش
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بلا أهداف
دقيقتان وقت بدلا من ضائع
ق43 فرصة خطيرة لـ نورويتش سيتي ولكن الكرة يبعدها ماجواير من أمام المرمى
ربع ساعة سلبية حتى الآن
** انطلاق المباراة
بعد قليل انطلاق المباراة