مباشر في إسبانيا - سيلتا فيجو (0) (0) برشلونة.. العارضة تنقذ أصحاب الأرض

يحل برشلونة ضيفا على سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل