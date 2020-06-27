مباشر في إسبانيا - سيلتا فيجو (0) (0) برشلونة.. العارضة تنقذ أصحاب الأرض

السبت، 27 يونيو 2020 - 16:49

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

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ق.12 بطاقة صفراء لـ جوردي ألبا بعد تدخل بالمرفق على كيفن فاسكيز لاعب سيلتا فيجو

ق.6 تهديد أول خير من برشلونة! ركنية من ميسي ورأسية من بيكيه ترتد من عارضة سيلتا فيجو!

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة سيلتا في إسبانيا
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