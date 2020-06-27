مباشر في ألمانيا - فولفسبورج (0)-(3) بايرن ميونيخ.. وبريمن يضرب كولن بسداسية

السبت، 27 يونيو 2020 - 15:33

كتب : FilGoal

لاعبو فيردر بريمن يحتفلون بهدف يويا أوساكا في كولن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأخيرة من الدور الألماني لهذا الموسم.

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صراع الهبوط

ترتيب مراكز الهبوط حسب النتائج الحالية

16-فيردر بريمن 31 نقطة (يخوض مباراة فاصلة على الهبوط)

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17-فورتا دوسلدروف 30 نقطة (يهبط إلى الدرجة الثانية مباشرة)

18-بادربورن 20 نقطة (هبط رسميا)

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فيردر بريمن VS كولن (6-1)

ق. 68 جوووووول صاااارت ستة. يايا أوساكا يضيف السادس لفيردر بريمن ويكمل الهاتريك.

ق. 62 جووول أول لكولن عن طريق دومينيك دريكسلر.

المدير الرياضي لكولن يحتفل بالأهداف في مرمى فريقه! بريمن كان بحاجة إلى 4 أهداف لتعويض فارق الأهداف مع يونيون برلين في حالة تعادل الأخير في مباراته.

ق. 57 جووووول خامس لفيردر بريمن.. يويا أوساكا يضيف الخامس.

ق. 55 جوووول رابع لفيردر بريمن. دافي كلاسان يضيف الرابع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 نيكولاس فولكروج يسجل الثااالث لبريمن.

ق. 26 جووووول الثااااني لفيردر بريمن عن طريق ميلوت راشيكا.

ق. 22 جوووووول أول لفيردر بريمن عن طريق يويا أوساكا. استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بيمناه في المقص الأيسر.

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يونيون برلين VS فورتونا دوسلدروف (2-0)

ق. 54 كريستيان جنتنر يضيف الثاني لبرلين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 27 جوووول أول ليونيون برلين عن طريق أنتوني أوجاه.

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عمر مرموش أساسي

فولفسبورج VS بايرن ميونيخ (0-3)

ق. 71 جووووول ثاااالث لبايرن ميونيخ من ركلة جزاء عن طريق روبرت ليفاندوفيسكي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 33 جوووول ثااااني عن طريق ميكاشيل كويسينسي

ق. 3 جوووول أول لبايرن موينيخ عن طريق كينجسلي كومان.

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بوروسيا دورتموند VS هوفينهايم (0-4)

ق. 50 جوووووول راااابع من ركلة جزاء. أندريه كراماريتش أصبح "سوبر هاتريك"

ق. 48 جووووول ثاااالث وعن طريق أندريه كراماريتش ولا أحد غيره.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 كراماريتش يضرب من جديد بهدف ثااااني.

ق. 8 جووووول أول لهوفينهايم عن طريق كراماريتش.

الدوري الألماني فيردر بريمن بايرن ميونيخ
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