مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0) - (0) وولفرهامبتون.. انطلاق الشوط الثاني

السبت، 27 يونيو 2020 - 13:24

كتب : FilGoal

أستون فيلا - وولفرهامبتون

يجلس محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي على دكة أستون فيلا حينما يواجه وولفرهامبتون في الجولة 32 للدوري الإنجليزي.

وخير المدرب دين سميث البدء بتشكيل لا يضم ثنائيه المصري.

ويأمل أستون فيلا في تحقيق فوز على ملعبه، ليزيد عدد نقاطه إلى 30 نقطة، حيث يملك حاليا 27 نقطة في المركز الـ19، بفارق 6 نقاط عن الأخير نورويتش سيتي، ونفس رصيد الثامن عشر بورنموث والسابع عشر وست هام، لكن فارق الأهداف يقف ضد فيلا.

أخبار متعلقة
مهمة البقاء – تريزيجيه والمحمدي على دكة أستون فيلا في مواجهة وولفرهامبتون وكيل تريزيجيه: جالاتا سراي قد يكون خيارا هاما إذا هبط أستون فيلا بنفس النتيجة للمرة السابعة.. أستون فيلا يخسر أمام تشيلسي في حضور تريزيجيه

وفي المركز السادس عشر يأتي واتفورد بـ28 نقطة.

طالع تشكيل الفريقين وأحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا

--

ق10: إصابة لمات تارجيت مدافع فيلا، وتغيير أول بمشاركة تيلور في محله.

انطلاق المباراة

أحمد المحمدي تريزيجيه أستون فيلا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرموش على دكة فولفسبورج ضد بايرن ميونيخ 2 دقيقة | المحترفون
تقرير: أرتيتا يطمئن جيندوزي وسط اهتمام أوروبي واسع 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر زيدان: لن أظل مدربا لفترة طويلة ساعة | أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0) - (0) وولفرهامبتون.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد السكندري يجري المسحة الثانية استعدادا لاستئناف التدريبات ساعة | الدوري المصري
"سلوك غير مقبول".. بيان مشترك من ليفربول وشرطة ميرسيسايد ساعة | الدوري الإنجليزي
إسبانيول يقيل مدربه قبل يوم من مواجهة ريال مدريد ساعة | أوروبا
مهمة البقاء – تريزيجيه والمحمدي على دكة أستون فيلا في مواجهة وولفرهامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك