مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0) - (0) وولفرهامبتون.. انطلاق الشوط الثاني

يجلس محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي على دكة أستون فيلا حينما يواجه وولفرهامبتون في الجولة 32 للدوري الإنجليزي.

وخير المدرب دين سميث البدء بتشكيل لا يضم ثنائيه المصري.

ويأمل أستون فيلا في تحقيق فوز على ملعبه، ليزيد عدد نقاطه إلى 30 نقطة، حيث يملك حاليا 27 نقطة في المركز الـ19، بفارق 6 نقاط عن الأخير نورويتش سيتي، ونفس رصيد الثامن عشر بورنموث والسابع عشر وست هام، لكن فارق الأهداف يقف ضد فيلا.

وفي المركز السادس عشر يأتي واتفورد بـ28 نقطة.

طالع تشكيل الفريقين وأحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا

--

ق10: إصابة لمات تارجيت مدافع فيلا، وتغيير أول بمشاركة تيلور في محله.

انطلاق المباراة