مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (0)-(0) ليتشي.. مقصية رونالدو تضيع

الجمعة، 26 يونيو 2020 - 21:30

كتب : FilGoal

ديبالا - يوفنتوس وإنتر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وليتشي في افتتاح الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

المباراة تقام على ملعب يوفنتوس ستيديوم.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل يوفنتوس - ماتويدي ظهير أيسر أمام ليتشي في انتظار الإعلان الرسمي.. تقارير: أرتور إلى يوفنتوس وبيانيتش لـ برشلونة أتالانتا يقدم هدية لـ يوفنتوس ويسقط لاتسيو بعودة مثيرة بعد 9 أشهر تقرير: إيجواين يدعم صفوف يوفنتوس أمام ليتشي

--

ق 30: تسديدة صاروخية من البرتغالى تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 29: عرضية من بيرنارديسكي يقابلها رونالدو بمقصية جاءت بعيدة عن المرمى.

ق 20: تسديدة صاروخية من رابيو يتصدى لها الحارس ببراعة.

ق 15: خطأ من كوادرادو في التمرير لدفاعه خطفها ماركو مانكوزو وسدد كرة جاءت في يد الحارس تشيزيني.

انطلاق المباراة

يوفنتوس ليتشي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حازم إمام معلنا عن موقف لاعبي الزمالك: لن نضحي بحياتنا لاستكمال الدوري وإرضاء الأهلي 6 دقيقة | مصر
هل كان انضمام صلاح إلى ليفربول هو نقطة التحول الحقيقية للفريق؟ 20 دقيقة | ليفربول البطل
دليل صراع البقاء والمراكز الأوروبية في الجولة الأخيرة لـ الدوري الألماني 44 دقيقة | أوروبا
مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (0)-(0) ليتشي.. مقصية رونالدو تضيع 48 دقيقة | أوروبا
حوار في الجول – أبو ريدة يوضح موقفه من استئناف النشاط.. واتصالات الأهلي والزمالك 59 دقيقة | الدوري المصري
شبكة beIN تعلن عودتها لإذاعة مباريات الدوري الإيطالي ساعة | أوروبا
تشكيل يوفنتوس - ماتويدي ظهير أيسر أمام ليتشي ساعة | أوروبا
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول كيف اكتشف محمد عواد إصابته.. والخطوة التالية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك