مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (0)-(0) ليتشي.. مقصية رونالدو تضيع
الجمعة، 26 يونيو 2020 - 21:30
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وليتشي في افتتاح الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.
المباراة تقام على ملعب يوفنتوس ستيديوم.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــا.
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ق 30: تسديدة صاروخية من البرتغالى تمر بجوار القائم الأيسر.
ق 29: عرضية من بيرنارديسكي يقابلها رونالدو بمقصية جاءت بعيدة عن المرمى.
ق 20: تسديدة صاروخية من رابيو يتصدى لها الحارس ببراعة.
ق 15: خطأ من كوادرادو في التمرير لدفاعه خطفها ماركو مانكوزو وسدد كرة جاءت في يد الحارس تشيزيني.
انطلاق المباراة