مباشر في إيطاليا - يوفنتوس (0)-(0) ليتشي.. مقصية رونالدو تضيع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وليتشي في افتتاح الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.

المباراة تقام على ملعب يوفنتوس ستيديوم.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــا.

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ق 30: تسديدة صاروخية من البرتغالى تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 29: عرضية من بيرنارديسكي يقابلها رونالدو بمقصية جاءت بعيدة عن المرمى.

ق 20: تسديدة صاروخية من رابيو يتصدى لها الحارس ببراعة.

ق 15: خطأ من كوادرادو في التمرير لدفاعه خطفها ماركو مانكوزو وسدد كرة جاءت في يد الحارس تشيزيني.

انطلاق المباراة