فيفا يعلن استخدام مبلغ 900 مليون دولار لمساعدة أعضائه الـ211 والاتحادات القارية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن استخدامه مبلغ 900 مليون دولار تقريبا من احتياطي النقد لديه، لمساعدة أعضائه من اتحادات الكرة لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال فيفا إن جميع أعضائه من 211 اتحادا كرويا دوليا سيحصلون على مليون دولار للإنفاق، بجانب 500 ألف أخرى لتنفق خصيصا على كرة القدم النسائية فقط.

وسيحصل كل اتحاد قاري من الاتحادات الستة على مبلغ 2 مليون دولار من احتياطي النقد لدى فيفا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد جمع مبلغ 2.7 مليار دولار عقب كأس العالم الأخيرة 2018 في روسيا.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيسحم بوضع مبلغ 565 مليون دولار كقروض بدون فائدة للاتحادات بحد من 500 ألف إلى 5 ملايين دولار، بناء على عائد مراجعتهم السنوية للحسابات والاتحادات القارية بإمكانها الحصول على قروض تصل إلى 4 ملايين دولار.

ولم تقم أي مباراة للمنتخبات منذ شهر نوفمبر الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

الاتحاد الدولي أوضح ان الأموال ستكون لمساعدة الأندية واللاعبين والدوريات وكل من تأثر جراء الأحداث.

وسيقوم "فيفا" بالإشراف على الأموال وخطط الدفع التي ستقام بواسطة أولي رين رئيس بنك فنلندا وعضو لجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

طالع أيضا

الأهلي يعلن اقتراب لاعبيه الإثنين من العودة للتدريبات الجماعية

اتحاد الكرة: سلبية مسحتي بيراميدز ومصر المقاصة

مواعيد مباريات الجمعة

لماذا يريد برشلونة ويوفنتوس إبرام صفقة تبادلية قبل 30 يونيو؟

تقرير: المغرب سيطلب تأخير استئناف بطولتي إفريقيا للأندية

رسالة من صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري