مباشر – تشيلسي (1) - (0) مانشستر سيتي.. جوووول بوليسيتش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق38: يا ربااااه تسديدة يسارية رائعة من محرز مرت أعلى مرمى تشيلسي بقليل.

ق35: جوووووووول رائع من بوليسيتش راوغ ميندي وانفرد بالمرمى وسدد بيمناه بسهولة في الشباك ليعلن عن تقدم تشيلسي.

ق32: إيديرسون يتألق أمام تسديدتي جريو وماسون ماونت.

ق18: التهديد الأول في اللقاء، كيبا يتصدى لرأسية قوية من فيرناندينيو.

ق10: محاولات من الفريقين للسيطرة على اللقاء.

انطلاق المباراة.