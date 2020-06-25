مباشر – تشيلسي (1) - (0) مانشستر سيتي.. جوووول بوليسيتش

الخميس، 25 يونيو 2020 - 20:57

كتب : FilGoal

رياض محرز - مانشستر سيتي - تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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ق32: إيديرسون يتألق أمام تسديدتي جريو وماسون ماونت.

ق18: التهديد الأول في اللقاء، كيبا يتصدى لرأسية قوية من فيرناندينيو.

ق10: محاولات من الفريقين للسيطرة على اللقاء.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي تشيلسي
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