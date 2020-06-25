الشوط الثاني - ساوثامبتون (0) - (1) أرسنال.. تفوق مدفعجي

يقدم Filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ساوثامبتون ضد أرسنال في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

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** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق45+ نكيتياه كاد يسجل الهدف الثاني لـ أرسنال إلا أن تسديدته جاءت بجوار القائم

** 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع

** نصف ساعة مرت وسيطرة كاملة من أرسنال

** ق20 جوووووووووووووووول هدف أول لـ أرسنال عن طريق نكيتياه بعدما استغل خطأ قاتلا من حارس ساوثامبتون الذي فشل في تمرير الكرة.

** ق10 القائم يحرم أوباميانج من الهدف الأول

** ق7 هدف أول لأرسنال ولكن يُلغى بداعي التسلل

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة